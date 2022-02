Läti, Suurbritannia ja mitmed teisedki riigid soovitavad oma kodanikel Ukrainast viivitamatult lahkuda

Suurbritannia valitsus uuendas täna (reedel, 11. veebruaril) oma reisinõuandeid Ukrainasse: praegu Ukrainas viibivatel Ühendkuningriigi kodanikel soovitatakse koheselt lahkuda; sinna reisida kavatsevatel brittidel soovitatakse plaanid ümber teha ning riiki vältida.

"Briti kodanike ohutus ja turvalisus on meie prioriteet, mistõttu oleme oma reisinõuandeid värskendanud. Kutsume Ukrainas viibivaid Suurbritannia kodanikke tungivalt lahkuma saadaolevate vahenditega, kuniks see võimalik on," märgiti valitsuse pressiteates.

Suurbritannia valitsuse soovitused on punktidena järgmised:

Britid, kes otsustavad Ukrainasse jääda, peaksid oma lahkumisplaanid pidevalt üle vaatama ja tagama, et nende reisidokumendid oleksid ajakohased.

Samuti soovitatakse Suurbritannia kodanikel lugeda valitsuse nõuandeid, kuidas tulla toime kriisiga välismaal.

Suurbritannia kodanikud ei tohiks jääda lootma konsulaarabile ega evakueerimisele Ukrainast Venemaa sõjalise sissetungi korral.

USA-ga ühes paadis

Samatoonilisi sõnumeid on edastanud oma kodanikele ka ameeriklased, jaapanlased, lätlased ning hollandlased - USA president Joe Biden soovitas kõigil Ukrainasse jäänud ameeriklastel Venemaa võimaliku sissetungi tõttu riigist lahkuda.

"Ameerika kodanikud peaksid nüüd lahkuma," ütles Biden eile intervjuus NBC Newsile. "Meil pole tegemist terroriorganisatsiooniga. Meil on tegemist ühe maailma suurima armeega. See on väga erinev olukord ja asjad võivad kiiresti hulluks minna," lisas ta.

Samas märkis Biden, et ei saadaks vägesid Ukrainast põgenevaid ameeriklasi päästma. "See on maailmasõda, kui ameeriklased ja Venemaa hakkavad üksteise pihta tulistama," sõnas ta.

Eile andis ka Ühendriikide välisministeerium hoiatuse, et "ei saa evakueerida USA kodanikke Venemaa sõjalise tegevuse korral Ukrainas".

Eile alustasid Venemaa ja Valgevene koos suurt sõjalist õppust, lisaks süüdistas Ukraina Venemaad Aasovi merele ligipääsu blokeerimises.