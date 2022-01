Ümbritsevast ilmast lõigatud kasahhid on peataolekus. "Isegi õnneliku lõpu puhul ei oska inimesed ilmselt miskit ette võtta."

Almatõs elav kahekümnendates eluaastates naine (isik toimetusele teada) on tänasel päeval olnud sotsiaalmeedias kättesaadav vaid katkendlikult. Seda mitte loomuliku elutempo tõttu, nagu esmalt arvata võiks. Hoopiski mitte. Mängus on hoopis teistlaadi tegurid - nimelt on Kasahstani valitsus keeranud riigi internetikraanid kinni.

Nii kohalikud kui ka välismaal viibivad kasahhid suhtlevad kaugemal paiknevate omastega peamiselt läbi VPN-ühenduse. Üks Kasahstanist pärit tudeng (isik samuti toimetusele teada) märkis Delfile, et see on hetkel ühenduse saamiseks ainuke võimalik viis. Ja seegi katkendlik. Kuid siiski mõistagi parem kui täiel määral tumm telefonitoru.

"Alates eriolukorra väljakuulutamisest ei lähe ka telefonisõnumid läbi," tõdes tudeng. Kasahhide ligipääs meediakanalitele ja sotsiaalmeediale on tema sõnul minimaalne.

Mõjutatud ka Eesti saatkond

Üleilmsest veebiühendusest polnud lõigatud mitte pelgalt sealsed tavakodanikud.

Ka Eesti Vabariigi suursaatkond Nur-Sultanis on alates tänastest hommikutundidest ilma igasuguse tavapärase mobiili- ja internetiühenduseta. Pole võimalik meile saata ega ka näiteks Whatsapp'i kasutada. Siiski on saatkonnal kontakt Eesti riigi ja siinsete ametkondadega olemas.

Asi on ametlik - mitmete erinevate usaldusväärsete allikate põhjal on Kasahstan lülitanud välja täielikult nii tavapärase telefoni- kui ka internetiside.

Protestilaine täies jõus

Almatõs elav noor naine märkis Delfile, et protestid on tema kodulinnas endiselt jõudsad.

"On lootus läheneda edukale lõpule. Valitsushooned on juba hõivatud," kirjeldas ta olukorda. "Kuid isegi õnneliku lõpu puhul tundub, et inimesed ei oska ilmselt miskit ette võtta. Nad ei tea, mida edasi teha."

Isiklikult ta end ohustatuna ei tunne. Protestidest ta osa ei võta.

Rahvusvaheliste uudisteagentuuride kajastus näitab, et olukord on riigis muutumas aina kriitilisemaks. Meeleavaldused on levimas üle terve Kasahstani ning vaibumise märke pole hetkel näha.