OTSEPILT JA -BLOGI | Kasahstanis süüdatakse valitsusasutusi, osa politseist liitus meeleavaldajatega

Siseministeerium teatas, et ühiskondliku korra rikkumise eest on vahistatud üle 200 inimese, viga on saanud 95 julgeolekutöötajat. Aktöbe linna politseinikud teatasid, et on „koos rahvaga” ega kavatse rahva vastu kätt tõsta, vahendas täna portaal Orda.kz. Almatõs on meeleavaldajaid nähtud politseinikelt relvi ja sõidukeid konfiskeerimas. Mitmes linnas on välja toodud ka relvajõudude masinad koos sõduritega. Venemaa on lubanud valitsusele igasugust mittesõjalist abi. Delfi kajastab eskaleeruvaid sündmusi otseblogis.