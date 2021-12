VAATA UUESTI | Mihkel Raud avaldab oma salajase unistuse

"Aga ma tean, et selle tahtmine paneb mind – on varem pannud – olukorda, kus ma sööstan suhtesse kohemaid, kui keegi on minust huvitatud," jätkas Raud. "Üldse huvi tundmata, kas peale tahtmise suhtes olla on olemas ka neid asju, mis suhet koos hoiavad."

Mihkel Raud tunnistas, et pole kaugeltki mitte alati mõistnud, mida naised tahavad, ja see ongi viinud abielude purunemiseni. "Minul mehena on reeglina on ettekujutus, mis naise õnnelikuks teeb," rääkis ta. "Ma topin naist oma peas välja mõeldud õnne mudelisse. Sa oled õnnelik siis, kui ei pea midagi tegema, kui ma toon sulle poest seda või toda, kui me läheme reisima jne. Ja see kõik ongi ju tore. Aga ma olen avastanud, et naised tahavad ka midagi teha."