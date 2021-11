VILJA KÜSIB | Maris Jesse: kehvasti läks see, et liiga palju tervishoiujuhte vahetus korraga

Seda ma ei ütleks. Meil oli väga hea meeskond. Aga seda, et energia nivoo läheb üha allapoole, tundsin nii mina kui ka paljud teised. Tundsin, et mul on vaja rahulikumat perioodi, et keskenduda asjadele, mida ma ise endale päevakorda võtan. Ministeeriumiametniku tööd määrab väga palju see, mis tuleb ajakirjandusest, riigikogust ja valitsusest. Palju on erakorralist ja vähe plaanipärast tööd.

Olen kuulnud, et olite väga väsinud. Kas võiks öelda, et põlesite läbi?

Ja siis tuli koroona. Mu põhimõtted ja eesmärgid klappisid hästi Tanel Kiige omadega. Ent kui kaalusin kevadel, kas uuesti kandideerida või ei, siis leidsin, et minus ei ole energiat minna komisjoni ette ja sellele sirgjooneliselt silma vaadates kinnitada, et mul on energiat viis aastat samasugust elu edasi elada.

Ei saa öelda, et olen ilma tööta. Kui ma rohkem kui viie aasta eest sotsiaalministeeriumisse tööle kandideerisin, arvasin, et olen seal umbes kolm aastat. Arvasin, et selle ajaga saavad tehtud otsused valdkondades, mida tahtsin vedada.

Nõunikuna mõnda aega jätkamine oli mõeldud eelkõige selleks, et üleminek oleks sujuvam ning et sügisese viiruse tõusu vastu ettevalmistamise perioodil oleks meeskond natuke suurem. Rohkem kui kaks-kolm, maksimaalselt neli kuud ei oleks ma nõuniku kohal jätkanud.

Strateegiad olid olemas, aga nende rakendamise kohta ei ole mina enam õige inimene vastama. Strateegia nägi ette, et augusti keskelt, hiljemalt septembrist tuleb keskenduda sellele, et üle 60-aastaste seas oleks vaktsineerimisega hõlmatus võimalikult suur, sest neil on kõige suurem risk haigestumise korral haiglasse sattuda.

Teie valmistasite ette hinnanguid ja strateegiaid, nagu ma aru saan. Miks need tööle ei hakanud – kui need üldse olemas on?

Suurte keskuste, Sõle ja Tondiraba keskuse teema oli lihavõtete ajal, aga vaktsineerimise tempo hakkas alla minema jaanipäevast. Küll aga oli see murdepunkt selle pooles, et tekkis frustratsioon. Tekkis väga tugev surve avada vaktsineerimine kohe kõikidele, meie aga üritasime argumenteerida, et kõige olulisem on ikkagi riskirühmade vaktsineerimine. Meediafrustratsiooni tipuks sai see lihavõtete aegne sündmus tõepoolest, mujal õnnestus vaktsineerimine hästi.

Kuivõrd olete nõus Andrus Ansipiga, kes väitis siinsamas eelmises saates , et Tondiraba skandaaliga toimus murrang? Kui süsti saama läinud nooremad inimesed said sõimata, et võtavad vanemate eest vaktsiine ära, ja lõid käega?

Muidugi mõtlen ma, mida oleks pidanud teisiti tegema. Oluline on meeles pidada, et me ei vaktsineeri mitte selle pärast, et nakatumisi vähendada. See on algusest peale teada olnud, et vaktsiinid kaitsevad väga hästi raske haigestumise vastu. Seda teead nad siiamaani hästi. Millega me ehk nii hästi toime ei tulnud, on riskirühmade ja eakate vaktsineerimine. Seal ei aita ähvardused, vaja on veenmist ja rahulikku rääkimist. Seda ütleb teiste riikide kogemus.

Kogu sellel Eesti vaktsineerimisõnnetusel on kolm nime: teie, Priske, Kiik. Muidugi ka valitsusjuht Kallas, aga temast pole praegu jutt. Novembri alguses olime teist korda nakatumise maailma tipus. Kuivõrd tunnete praegu isiklikku vastutust selle pärast, et asjad on nii läinud?

Rõhutate ikka vanu. Raimo Poomile antud intervjuus väitsite, et laste vaktsineerimine ole prioriteet. Sõnasite isegi: Ärge tulge mulle ütlema argumendina, et lapse kaudu võib nakkus koju jõuda. Ei juhtu sellest vaktsineeritud täiskasvanutele mitte midagi.” Isegi tollaste teadmiste valguses oli see ikka täiesti lambist võetud jutt, kuidas te selle peale tulite?

Raimo Poomi argument oli, et kui lapsed on vaktsineeritud, siis pole sellest lugu, kui vanaema on kaitsesüstimata, sest süstitud lapse kaudu viirust koju ei jõua. Minu argument tollaste teadmiste valguses oli, et vaktsiin ei kaitse absoluutselt nakatumise vastu, niisiis on oluline, et riskirühmad ja vanaemad-vanaisad oleksid vaktsineeritud.

Isegi Kaja Kallas oli tookord teie sõnadest häiritud ja teatas, et iga inimene, kes soovib end kaitsesüstida, on prioriteet. Te arvate ikka, et rääkisite õiget juttu?

Ei saa olla, et kõik on korraga prioriteet. See tähendaks seda, et prioriteeti ei ole. See oli emotsionaalne intervjuu ja ma kahetsen, et lasin ennast provotseerida olukorda, et oli võimalik selline pealkiri tekitada. Aga midagi ei ole teha, ka praegu pean ütlema: kõige tähtsam on, et meil oleks võimalikult hästi vaktsineeritud riskirühmad ja eakad.

Avalikkus ei armastanud teid eriti. Teie suhtes oldi väga kriitiline. Kolleeg tõmbas kohvi kurku, kui luges, et saite lahkudes ligi 9000 eurot tulemustasu. Mille eest?

Üks osa sellest oli kahe aasta puhkamata jäänud puhkuse raha, lisandus tasu intensiivsuse eest, millega olime töötanud. Koroonakriisiga tegelevate inimeste tööaeg on pikem kui 12 tundi ööpäevas.

Kiige pead on korduvalt nõutud, aga ta on siiamaani ametis. Oleks ta ehk pidanud tagasi astuma?