Valgevene blokeeris kremlimeelse meediakanali

President Aljaksandr Lukašenka otsust ei kommenteerinud. Tegu on mitmenda korraga viimaste päevade jooksul, mil Valgevene võim meediakanaleid blokeerib. 28. oktoobril keelati ligipääs Saksa väljaannetele Deutsche Welle ja Current Time, samuti RFE/FL ja Voice of America venekeelsele veebilehele.

Alates möödunud aasta augusti valimistest, millega algas Aljaksandr Lukašenka kuues ametiaeg, on Valgevenes keelatud kümneid uudistekanaleid. Sajad sotsiaalmeediakanalid, sealhulgas ülipopulaarne NEXTA, mille asutaja Roman Pratasevitš mais lennukist vahistati , on tembeldatud "ekstremistlikeks".

Regnum on 1999. aastal loodud kremlimeelne infoagentuur. Regnum on muuhulgas väljapaistnud Balti riikide, eriti Eesti-vastase hoiakuga. Regnum on mitmel korral leidnud äramainimist Kapo aastaraamatus, 2012. aasta augustis kuulutati selle kaasomanik Modest Kolerov Eestis, Lätis, Leedus ja Gruusias persona non grataks.