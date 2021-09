Eva-Maria Liimetsa vastulause: Talibanist on kujunemas taas vägivaldne režiim

Eesti välispoliitika käsitleb Talibani juhitavat Afganistani väga realistlikult ning näeme, et sellest on kujunemas taas vägivaldne režiim. Meie suhtumist näitas ilmekalt otsus võtta vastu 30 Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonidega koostööd teinud afgaani ning nende pereliiget, kelle elud sattusid kodumaal ohtu. ÜRO julgeolekunõukogu Afganistani teemahoidja ning rahvusvahelise kogukonna aktiivse liikmena on meie kohustus hoida sealsed arengud tähelepanu all, et riigis ei tallataks lõplikult jalge alla inimõigusi ning võimud väldiksid vägivalda oma rahva vastu. See tähendab nii nende sõnade kui tegude üksikasjalikku hindamist.