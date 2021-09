VIDEO | Kaja Kallas: ma ei ole välisministri Talibani teatud samme kiitva avaldusega kursis

Kui täna hommikul avaldas Jüri Ratas sotsiaalmeedias arvamust, et ehk pole aktsiisitõusud kõige parem mõte, siis Kallas leidis, et tegelikult lasub süü just Rattal endal: "See oli Jüri Ratase valitsuse otsus 2020. aasta mais. Meie olime opositsioonis. Kas nad on oma varasemates otsustes kahtlema hakanud?"