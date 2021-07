Mailis Reps lahkub Keskerakonna fraktsiooni juhi kohalt

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et fraktsiooni ja juhatuse ühisarutelu tulemusena leiti, et Mailis Repsil tuleb keskenduda enda kaitsmisele käimasolevas uurimises ning erakond tervikuna saab keerulises olukorras edasi liikuda raskete, kuid vajalike muudatustega. "Tänan Mailist, kes on väga teeneka ja võimeka poliitikuna märkimisväärselt panustanud Eesti elu arengusse ja Keskerakonna tegevusse nii erakonna aseesimehe kui ka riigikogu fraktsiooni juhi ja mitmekordse ministrina," ütles Ratas.