Noorukid põrutasid Tallinnas elektritõukerattaga trepist alla: neist ühe viis rumal lõbusõit haiglasse

Õnnetustest elektritõukeratastega oli hiljuti juttu ka Delfi erisaates . PPA liiklusjärelvalvekeskuse patrullitalituse juht Varmo Rein rääkis, et kahjuks on juhtumeid, kus sõidetakse kahekesi või isegi kolmekesi.

"See on miski, milleks sõiduk üldse mõeldud pole, võib hoopis rohkem inimesi viga saada," rääkis ta. Peamine põhjus on kukkumine. Elektritõukeratastel on pisikesed rattad, mistap piisab väikesest kivist või august. "Lisaks ka äärekividele otsasõidud," sõnas ta.