Ajateenijad pidid pronkssõduri lähedal asuvasse pataljoni naasma erariietes

Teise kogunesid täna uuesti ajateenijad, kes nädalavahetuseks linnaloa said. Delfile teadaolevalt öeldi ajateenijatele nädalavahetuse eel, et nad peavad pataljoni naasma erariietes.

"9. mail on kaitseväe kalmistu ning staabi- ja sidepataljoni lähedale oodata hulka Pronkssõduri jalamile lilli viivaid inimesi. Kuna linnaloalt väeossa naasevad ajateenijad võivad läbida antud piirkonda ja rahvamassi, siis on soovitav seda teha erariietes," selgitas Karotamm. "Selliselt välditakse võimalust, et antud piirkonnas kaitseväe vormis liikumine rebitakse kontekstist välja ja seda kujutatakse pahatahtlikult muul viisil kui linnaloalt naasemine."