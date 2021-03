PÄEVA KOKKUVÕTE | Karmen Joller: "Me mängime siin inimeste elu ja tervisega, mitte ei tee pilootprojekti." Eesti tõusis nakatunute suhtarvuga maailmas esimeseks

PÄEVA TSITAAT: Karmen Joller: „Me mängime siin inimeste elu ja tervisega, mitte ei tee pilootprojekti.” - Perearst Karmen Joller kommenteeris segadust digiregistratuuriga, kus riskirühmadesse kuulujad said endale vaktsineerimise aegu broneerida. Paraku jooksis süsteem eile aga suure koormuse all lihtsalt kokku.

PÄEVA NUMBER: 11 128 - Just nii mitu koroonavaktsineerimist tehti eile Eestis. Tegemist on kogu vaktsineerimisperioodi rekordnumbriga. Vähemalt ühe doosi koroonavaktsiini on nüüdseks saanud 122 000 Eesti elanikku. Siiski ei pruugi isegi taolise tempo hoidmine olla piisav, et vaktsineerida kõik Eesti täisealised elanikud enne sügise saabumist. Kiire matemaatika ütleb, et 11 000 süsti päevas tehes võiksime selle eesmärgini jõuda küll augustis, kuid siin ei ole arvestatud asjaoluga, et osa süstimistest olid kordusdoosid.