ÜLEVAADE | Venemaa salajane üksus tegeleb Euroopa destabiliseerimisega

New York Times viitab näiteks Moldova destabiliseerimiskampaaniale, relvaärimehe mürgitamisele Bulgaarias, riigipöördekatsele Montenegros ja endise Vene agendi Sergei Skripali mürgitamisele Suurbritannias.

Ajaleht kirjutab, et üksus 29155 on tegutsenud vähemalt kümme aastat, aga lääne ametnikud avastasid selle alles nüüd. Nelja lääneriigi luureametnike sõnul ei ole selge, kui tihti üksus mobiliseeritakse, ja nad hoiatavad, et ei ole võimalik teada, millal ja kus selle töötajad löögi annavad.

Üksuse 29155 eesmärk rõhutab New York Timesi teatel seda, millises ulatuses Venemaa president Vladimir Putin oma kaubamärgiks saanud hübriidsõda lääne vastu kasutab.

„Ma arvan, et me olime unustanud, kui loomulikult halastamatud venelased võivad olla,” ütles USA endine sõjaväeluureohvitser ja endine Moskva saatkonna kaitseatašee Peter Zwack.

New York Timesi andmetel on üksus Vene sõjaväeluure GRU käsuliinis ning baseerub Moskva idaosas 161. eriotstarbelise spetsialistide väljaõppekeskuse peakorteri betoonmüüride taga.

Üksuse 29155 liikmed reisivad New York Timesi teatel Euroopa vahet. Mõned on Venemaa verisemate sõdade autasustatud veteranid. Operatsioonid on lääne luureteenistuste hinnangul nii salajased, et üksuse olemasolu ei ole tõenäoliselt teada isegi teistele GRU töötajatele.

Üksus näib olevat tihedalt kokkuhoidev kogukond. 2017. aasta fotol on üksuse ülem, kindralmajor Andrei Averjanov hallis ülikonnas oma tütre pulmas. Ta poseerib koos polkovnik Anatoli Tšepigaga, kes on üks Skripali mürgitamises süüdistatavatest.

„See on GRU üksus, mis on üle Euroopa aastaid tegev olnud,” ütles üks anonüümseks jäänud Euroopa julgeolekuametnik. „On olnud üllatus, et venelased, GRU, see üksus on tundnud end nii vabalt, et tegeleda selle äärmiselt pahasoovliku tegevusega sõbralikes riikides. See on olnud šokk.”