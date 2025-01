VIDEO ja BLOGI | Michal kaitsekulude katteallikatest: avalikus sektoris oleks võimalik veel rohkem kärpeid teha

Tööandjate keskliit saatis teisipäeval peaministrile kirja , kus hoiatati, et riigi rahanduse olukord on endiselt väga halb ja kulude kasvu peab hakkama kohe pidurdama. Ühe lahendusena toodi, et osad kulud võiks majanduskasvu taastumiseni külmutada.

Liisa-Ly Pakosta tõi välja, et kui Eesti on maailmas digiriigiks olemisel teisel kohal, siis esimesel kohal on Taani, kelle eesmärk on kaotada avalikus sektoris ligi 10 000 töökohta ja asendada see tehisintellektiga. „See on meie eesmärk ka Eestis,“ sõnas ta.