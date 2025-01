Võimuerakondade juhid ei ole nõus suuremate kaitsekulutuste nimel makse tõstma, lahendust nähakse laenu võtmises

Michal kirjutas eile sotsiaalmeediasse postituse, kus tõi esile, et USA uus president Donald Trump on andnud selge sõnumi, et eeldab NATOs kaitsekulutuste määra tõstmist viie protsendini sisemajanduse koguproduktist. Michal toetas mõtet ja tõi esile, et viie protsendini jõudmiseks tuleb Eestil kaitseinvesteeringud varasemaks tuua.