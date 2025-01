VIDEO | ERRi nõukogu leidis, et aastavahetuse programmiga seadust ei rikutud. Veidemann: see oli maitselibastumine

ERRi nõukogu esimees Rein Veidemann ütles tänase koosoleku järel Delfile, et suurema osa ajast arutati ringhäälingu arengukava, kuid ühe punkti all ka aastavahetuse kokkuvõtet.

„Nõukogu üksmeelselt, välja arvatud liige Varro Vooglaid, jäi seisukohale, et mingit seadust rikutud ei ole. Mööndi, et selle klipi eetrisse laskmine oli libastumine. Hea tava – see on sisedokument, rahvusringhäälingul olemas – paberis olevate sätetest libastumine. Maitselibastumine, võiks isegi veel täpsustada,“ sõnas ta.

Veidemann nentis, et tema isiklikus arvamuses oleks aastavahetuse programmi osas võinud midagi teistmoodi teha. „Aga mitte selles mõttes, et me oleksime kuidagi või et rahvusringhäälingu toimetajad oleks võtnud mingisuguse tsensori rolli. Ma tulen ajast, kus oli mitmekordne tsensuur ja mul on allergia, sügav allergia, niisuguste eeltsenseerimiste, järeltsenseerimiste ja nende valguses karistamiste, ettekirjutamiste vastu,“ rääkis ta.

„Välistatud on see, et rahvusringhäälingu nõukogu hakkaks juhatusele ette kirjutama, et te peate nüüd läbi vaatama need ja need ja need asjad ning siis otsustama, kas te lubate või mitte. Me ei saa sekkuda programmi tootmisse.“ Samas nentis Veidemann, et see ei välista seda, et tuleks võtta pikemalt aega erinevate maitsete ja väärtushoiakute võimalike riivete arutamiseks.

Tänases pikas Delfi loos ütles juhatuse liige Mart Luik, et kokku on lepitud, et edaspidi on „tundlikel teemadel“ klippide läbivaatamise juures ka keegi juhatusest. Veidemannile tuli see üllatusena. „Rahvusringhäälingul organisatsiooniliselt on väga selge hierarhia – on toimetajad, toimetused, toimetuse juhid, on juhatuse tasemel vastutavad isikud, kelle valdkond on seal taga.“

Veidemann ütles, et seni kuni nõukogus teda usaldatakse, on ta oma ametiaja lõpuni.

Vaata pikemalt videost!

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada