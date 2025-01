Ühe skandaali anatoomia. ETV aastavahetussaade viis rahvusringhäälingu murdepunktini

Mõni päev enne jõule näeb riigikogu ja ERRi nõukogu liige Varro Vooglaid, millised plaanid on Eesti rahvusringhäälingul (ERR) vana-aastaõhtuga. Kõige muu hulgas on neil soov teha lühike kokkuvõte lavakunstikooli tudengite peaaegu neli tundi kestvast drag show’st Eesti Draamateatris. Kiiresti riputab Vooglaid oma Facebooki lehele teate, kus kirjeldab seda „demoonilise transpeona“. Ta saadab ERRi nõukogule ja juhatusele kirja, kus nimetab saadet „täiesti kohatuks ja vastuvõetamatuks“, soovides teada nimeliselt, kes on selle otsuse taga.