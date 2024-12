Parempoolsed: hariduslepe on läbi kukkunud, minister peaks kaaluma tagasi astumist

„Hariduse tuleviku osas ei saa kokku leppida üle koolipidajate ehk õpetajate tegelike tööandjate peade,“ ütles Andres Kaarmann. „Asjaolu, et vaid tühine osa kohalikest omavalitsustest on valmis leppega ühinema, näitab selgelt, et lepe ei hakka reaalsuses mitte kunagi toimima. Olemasoleval kujul Haridusleppe allkirjastamine on sisuliselt umbusaldusavaldus koolpidajate ja koolijuhtide suhtes ning selle pealesurumisest tuleks loobuda,“ rõhutas ta.

Parempoolsed peavad hea hariduse vundamendiks usaldust ning kutsuvad haridusministrit rohkem kuulama koolipidajaid, koolijuhte ja õpetajaid. „Kui omavalitsustel koolipidajatena on vastutus, siis peab neile jääma ka vabadus teha hariduselu puudutavaid otsuseid, sealhulgas otsustada haridusraha kasutamist parimal viisil,“ ütles Kaarmann. Haridusministri ja ametiühingu ehk Eesti Haridustöötajate Liidu poolt koolipidajatele peale surutav Hariduslepe on tema sõnul aga kantud usaldamatusest koolipidajate, koolijuhtide ja ka õpetajate vastu.