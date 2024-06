„Tihti on suurte asjade käima lükkamiseks vaja kriitilist olukorda,“ sõnab haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) Delfile antud intervjuus. Ta nendib, et viimane aasta on hariduses olnud täis komistuskive, millest osa võinuksid olla ennetatavad, kuid mitte kõik. „Kui ükskõik milline teine minister oleks selles ametis olnud, oleks ta samas olukorras olnud,“ ütleb Kallas õpetajate streigist rääkides.