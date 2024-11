Otsustatud! Katri Raik naaseb Narva linnapeatoolile, volikogu esimeheks saab Mihhail Stalnuhhin

„Koalitsioonilepingut tutvustatakse järgmise nädala alguses,“ ütles eelmine ja peagi naasev Narva meer Katri Raik. Ta kinnitas, et kahe kõige tähtsama ametiga seotud kokkulepe on saavutatud. „Seal on kirjas, et volikogu esimeheks saab Mihhail Stalnuhhin ja linnapeaks Katri Raik,“ lausus ta. Uuel võimuliidul on 31-liikmelises volikogus 20 kohta, millest üheksa kuulub Raigi fraktsioonile Respekt ja 11 Stalnuhhini loodavale uuele fraktsioonile. „Kolm aastat on õpetanud mind väga hästi 31 piires arvutama,“ rääkis Raik.