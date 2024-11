Võimuvahetus Narvas? Katri Raik peab võimaliku koostöö nimel läbirääkimisi Tootsi, Jevgrafovi ja Stalnuhhiniga

Täna keskpäeval kohtus Raik Narva volikogu fraktsiooni Narva esimehe Aleksei Jevgrafovi (Keskerakond) ja Narva praeguse linnapea Jaan Tootsiga. Tootsi sõnul kohtuti selleks, et rääkida uue koalitsiooni moodustamisest. „Moodustame täna õhtul fraktsiooni Keskerakond ja seejärel koalitsiooni Raigi fraktsiooniga Respekt,“ sõnas Toots. Ta lisas, et neid läbirääkimisi on peetud juba paar nädalat ja nüüd on need lõpusirgel.