MTÜ Slava Ukraini lõpetab annetuste vähenemise tõttu tegevuse

„Organisatsiooni tegevuse lõpetamise otsus on tingitud annetuste kokkukuivamisega. Tahame tänada kõiki, kes on keerulisel hetkel meie kõrval olnud ja meid toetanud. Teie abiga oleme saanud aidata tuhandeid inimesi ja päästa Ukraina sõdurite elusid,“ ütles MTÜ Slava Ukraini tegevjuht Anu Viltrop .

Alates 2023. aasta algusest on MTÜ Slava Ukraini on kogunud ligi 1.1 miljonit eurot annetusi, mille eest on näiteks koostöös Kaitseliiduga 98 898 euro eest soetatud snaipriüksustele vajalikke seadmeid, ligi 24 000 euro eest saadetud Ukrainasse vereülekandeseadmeid, ligi 11 400 euro eest saadetud Ukrainasse taktikalise meditsiini seadmeid ning saadetud Ukrainasse 33 guerilla-kiirabi ja 4 ATVd koos haagisega.

Organisatsiooni tegevuste osas käib praegu ka Eestis ja Ukrainas kriminaalmenetlus, mille eesmärk on välja selgitada, kas Slava Ukrainile annetatud raha on kasutatud sihtotstarbeliselt ja kas raha kasutamisel ei ole tekitatud MTÜ-le kahju.

Lehtmest ei kippu ega kõppu

Eesti riigiprokuratuur alustas oma menetlust mullu 9. mail. Samal päeval otsustas MTÜ Slava Ukraini nõukogu, et toonane MTÜ tegevjuht Johanna-Maria Lehtme kutsutakse uurimise ajaks juhatusest tagasi. Sel hetkel otsustas Lehtme, et vähemasti oma teisel ametipostil, olles siis veel Eesti 200 esindajana riigikogu liige, ta jätkab.

Seejärel ilmnes uusi asjaolusid. Näiteks kirjutas Eesti Ekspress 19. mail Lehtme varasematest töökogemustest. Suhtekorraldusfirma Miltton eestvedaja Annika Arras rääkis, kuidas Lehtme firmalt raha varastas. Ilmnes, et Lehtme oli võltsinud kuludokumente ja omastanud selliselt neljakohalise arvu eurosid. Kui Arras ebakõlasid näitavad paberid Lehtme ette lauale pani, leppisid nad kiiresti kokku, et esiteks hüvitab Lehtme selle raha ning teiseks lõpetab ta töö nii akadeemias kui Milttonis.

Ekspressi artikli ilmumise päeval teatas Lehtme, et lahkub parlamendist. „See on minu isiklik otsus. Riigikogu liikmena oleksin jätkuvalt avalikkuse kõrgendatud tähelepanu all, mis ei võimaldaks tõe jaluleseadmist ega õiglast uurimist. Tahan ka säästa erakonda, mis on sattunud teenimatult avalikkuse väga suure surve alla,“ põhjendas ta.