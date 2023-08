Slava Ukraini jagas ülevaadet tegevustest. MTÜ uus juht: inimesed teevad jätkuvalt püsiannetusi, kuid juulis oli summa väiksem

Nii Eestis kui Ukrainas on jätkuvalt käimas kriminaalmenetlus, et uurida kuni märtsini 2023 MTÜ Slava Ukraina Ukraina toetuseks kulutatud annetuste kasutamist.

Tegevjuhi Anu Viltropi sõnul on MTÜ alates juulist analüüsinud oma seniseid tegemisi ning tegeletakse nende täpsema eesmärgistamisega.

„Oleme auditeerinud oma seniseid töö- ja otsustusprotsesse ning tegeleme hetkel nende korrastamisega. Muuhulgas on loodud: raamatupidamise sise-eeskiri, ostujuhis, partneri valiku juhis, mõju hindamise raamistik ning korrektne dokumendihalduse süsteem. See on vajalik selleks, et viia oma tegevused kooskõlla Vabaühenduste eetikakoodeksiga,“ märkis Viltrop.

Annetuste suurus on viimaste kuude jooksul kokku olnud 41 000 eurot. „9. mai seisuga, mil MTÜ Slava Ukraini juhatuses toimusid muudatused, oli organisatsiooni kontodel annetusi ligikaudu 664 000 euro väärtuses. 9. maist kuni juuli lõpuni on MTÜ Slava Ukrainile annetusi tehtud ligikaudu 41 000 euro väärtuses,“ lisas Viltrop.

Viltrop sõnas, et 41 000 eurot on jaotunud üsna ühtlaselt viimaste paari kuude jooksul, kuigi juulikuu oli annetuste poolest väiksem. „Ikkagi on hulk inimesi, kes on püsivalt või mittepüsivalt otsustanud Slava Ukraini tegevusi endiselt annetustega toetada,“ ütles ta ja lisas, et MTÜ kohta ilmunud lood ja kriminaalmenetlus on loomulikult mõjutanud annetuste suurust.

Ta lisas, et vähenenud on annetused ka teistele organisatsioonidele.

„Nüüd ongi keeruline ilmselt hinnata, kui palju on mõjutanud see skandaal ja kui palju on mõjutanud ikkagi see, et aeg läheb edasi ja tunne ei ole enam see, mis alguses. Võibki eeldada, et pärast mingit kriisi või probleemi on alguses annetajate hulk suurem,“ lisas Viltrop.

Üldkogul vastu võetud otsused

Üldkogul sõnastati ja kinnitati MTÜ Slava Ukraini tegevuste eesmärk, millest lähtuvalt plaanitakse alustada uusi projekte: