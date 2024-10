Moldova otsustas ülinapilt Euroopa Liidu kasuks

Viimaks jäid pingelistel valimistel vaid 14 000 häälega peale liitumise toetajad. Valimiskomisjoni avaldatud lõpptulemuse järgi toetas ELiga liitumist 50,46% ja vastu oli 49,54% hääletanutest. Valijate toetatud ettepaneku järgi kirjutatakse Moldova soov EL-iga liituda põhiseadusse ja liitumiseks on vajalik parlamendi enamuse toetus.

Valimas käis ligi 1,49 miljonit inimest ning valimisaktiivsus oli üle 50%, mis tähendab, et referendumi tulemus on siduv. Seaduse järgi on referendumi kehtivuseks vajalik 33% hääleõiguslike valijate osalemine.