Kas moldovlased valivad tuleviku Euroopas? Loetakse veel viimaseid hääli, referendumi tulemus kõigub noateral

Rahvahääletusel küsiti kodanikelt, kas põhiseadust tuleks muuta nii, et EL-iga liitumine oleks riikliku eesmärgina seadusesse kirjutatud. See looks olukorra, kus tulevastel valitsustel ei oleks enam võimalik EL-iga liikmeks saamise nimel samme astuda.

Praegune tulemus on üllatav, sest arvamusküsitlustes toetas suurem osa vastanutest riigi Euroopa Liiduga lõimumist. Viimastena loetakse hääled välismaalt, mis võib tulemust veel muuta.

Moldova president Maia Sandu teatas esmaseid tulemusi kommenteerides, et tegemist on enneolematu rünnakuga riigi vabadusele ja demokraatiale, süüdistades Venemaa sekkumist. Tema sõnul mõjutasid hääletust kuritegelikud rühmitused koostöös välismaiste vaenulike jõududega.

„Kuritegelikud rühmitused, mis töötavad koos meie rahvuslike huvide suhtes vaenulike välisjõududega, on rünnanud meie riiki kümnete miljonite eurode, valede ja propagandaga, kasutanud kõige häbiväärsemaid vahendeid, et hoida meie kodanikke ja meie rahvast ebakindluse ja ebastabiilsuse lõksus,“ ütles Sandu pressikonverentsil. „Meil on selgeid tõendeid selle kohta, et nende kuritegelike rühmituste eesmärk oli osta 300 000 häält – see oli enneolematu pettus. Nende eesmärk oli õõnestada demokraatlikku protsessi. Nende eesmärk oli levitada ühiskonnas hirmu ja paanikat.“

Moldova ametivõimud kahtlustavad, et kuni veerand valijatest oli vene rahaga mõjutatud, vahendab BBC. Sandu sõnul on tema valitsusel selged tõendid, et osteti umbes 300 000 häält.

Moldova taotles Euroopa Liiduga liitumist 2022. aasta märtsis, vahetult pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, ja ühinemisläbirääkimised algasid eelmise aasta juunis. Referendumi eelsetes arvamusküsitlustes oli enamik vastanutest ELi liikmelisuse poolt.

Presidendivalimised lähevad teise vooru