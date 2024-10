PPA hakkab ebaseadusliku piiriületuse takistamiseks katsetama ujuvat piiritaristut

PPA kaalub kaht lahendust: poideahelikku, mis ankurdub veekogu põhja ja hoiab ära aluste või paatide läbipääsu, ning pontoonidel ujuvat aeda, mis kohaneb veetasemega. Selleks, et hinnata lahenduste sobivust Eesti oludesse, sealhulgas jäätumise ja kiire veevooluga piirkondadesse, on vajalikud esmalt katsetused, kirjutas ERR.

Katsetuste jaoks on eraldatud miljon eurot ja need kestavad kuni kolm aastat, et leida tõhus lahendus kogu idapiirile. Katsetustega alustatakse kohtades, kus piiriületus on kõige lihtsam ja reageerimisaeg kõige lühem. Lisaks loodab PPA hinnata, kas ujuv taristu võib asendada senised navigatsioonipoid, mida Venemaa on varasemalt varastanud.