Venemaa varguse tagajärg: ebaseaduslike piiriületuste arv on kahekordistunud

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) Narva kordoni grupijuht Kätlin Liiva sõnul on tänavu 1. aprillist kuni 28. augustini Narva jões registreeritud 118 ebaseaduslikku ajutise kontrolljoone ületust väikelaeva või jeti poolt. Võrreldes eelmise aastaga on see arv kahekordistunud, ütles Liiva.