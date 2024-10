DELFI BRÜSSELIS | Hanno Pevkur NATO kaitseplaanidest: tuleb möönda, et kõik riigid peavad rohkem panustama

„Toimunud on mõningad lauaõppused, et saaks definfeerida, kus on kitsaskohad,“ ütles Eesti kaitseminister Hanno Pevkur. „Me saime Euroopa vägede ülemjuhatajalt esmase sissevaate ja praegu tuleb möönda, et kõigil riikidel on vaja rohkem panustada. Protsendi mõtteharjutuse võib ju teha (riikide kaitsele kulutatava raha suurendamine – H. K.), aga nagu me mitu korda rääkisime, on protsendist isegi olulisem see, kui palju läheb võimesse,“ rääkis Pevkur. Vastasel juhul juhtub tema sõnul see, et keegi paneb riigikaitsesse näiteks kolm protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP), aga enamik sellest läheb inimeste palkadesse ja võimeid ei teki.