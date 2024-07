TAGATUBA WASHINGTONIS | „Inimesed ei ole aru saanud.“ Eesti kaitstud saamine võtab liiga kaua aega

Kirjutasime novembris, et Eestile piisava kaitse saamiseks joostakse ajaga võidu, ent paraku arvab hulk liitlasi, et kiiret pole. Jutt käib NATO võimearendusest ehk sellest, mismoodi on alliansi kaitseplaanid teostatavad. See tähendab, et kui Eesti kaitsmiseks on plaan juba olemas, siis kas selle sisuga täitmiseks on ka piisavalt sõjapidamise võimet. Vajalikke sõjalisi võimeid Exceli tabelisse laduda on lihtsam, neid päris elus tekitada aga kuratlikult keeruline ning mis peamine, väga-väga kallis.