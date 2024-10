Jürgen Ligi: rahvas kindlasti ei vaesu, pigem saab natuke jõukamaks

Rahandusminister Jürgen Ligi (RE) jäi riigieelarvele hinnangut andes reserveerituks. „Tuleb leppida sellega, mis on kokku lepitud,“ sõnas ta, märkides, et eelarvet koostades tuli arvestada nii poliitiliste kompromisside kui seadusandlike piiridega.

Opositsiooni väitel on eelarve arusaamatu ja läbipaistmatu ning see takistab muudatusettepanekute tegemist. Ligi kinnitas, et tema selle väitega ei nõustu ning valitsus on eelarve läbipaistvuse nimel ühiselt pingutanud.