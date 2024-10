VIDEOD | Opositsioon riigieelarvest: majandus langeb, inimesed jäävad vaesemaks ja valitsuskulu suureneb

Urmas Reinsalu (Isamaa) rõhutas alustuseks, et 2025. aasta riigieelarve on õiguskantsler Ülle Madise hinnangul põhiseadusvastane. Madise ütles septembri lõpus ERR-ile, et eelarve ei vasta tõenäoliselt põhiseadusele, sest dokumendis pole kirjas selgeid kulu- ja tuluridu.

Reinsalu ei jäänud rahule ka riigieelarve sisulise poolega, leides, et see pikendab Eesti majanduslangust. „Maksutõuse on kokku üle miljardi euro, deklareeritud valitsemiskulude kokkuhoidu kümme korda vähem,“ kritiseeris ta, lisades, et valitsuskulu tuleks ka kiiremini kärpida.

Reinsalu lausus, et inimeste elatustase langeb ning maksudega kogutud raha suunatakse riigikaitsesse palju vähem, kui lubatud. „Täiendavat raha on vaid veerandik sellest, mida moona soetamiseks tarvis on,“ märkis ta.

Ka Andrei Korobeiniku (Keskerakond) on riigieelarve segane, kärbete kohta on valetatud ning summad on jäänud lahti kirjutamata. „Probleem ei ole eelarve mahus, vaid koostamise printsiibis,“ ütles ta. Korobeinik lisas, et tavaliselt ei tehta sääraseid vigu siiski meelega, vaid rumalusest.

Korobeinik nimetaks peamiseks riigieelarvega seotud probleemiks seda, et suure löögi saavad nõrgemad ühiskonnagrupid ning seetõttu jätkub majanduslangus ka järgmistel aastatel. Tema sõnul võiks rohkem kärpida riigisektoris, näiteks kultuuriministeerium koondab Korobeiniku väitel 2025. aastal ühe inimese ja siseministeeriumi kulu hoopis suureneb.

Korobeinik kinnitas, et Keskerakonna fraktsioon riigieelarvet ei toeta ning esitab sisulised muudatusettepanekud. Erakond ei kavatse siiski hakata venitamistaktikat kasutama ega sadu ettepanekuid esitama, lisas ta.

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (Reformierakond) tõdes, et eelarve pole komisjonile veel täiesti arusaadav. Ta selgitas, et pea 700-leheküljelisse dokumenti on kirja pandud mitme järgmise aasta plaanid, kuigi tegelikult puudutab eelarve vaid 2025. aastat.