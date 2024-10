Riigikaitsekomisjoni liige Meelis Kiili plaanib riigikaitsega seotud raporti kava esitada järgmisel nädalal

Delfi kirjutas septembris , et riigikogu riigikaitsekomisjon eesotsas Meelis Kiiliga ( Reformierakond ) soovib koostada riigikaitse aruannet, mis muu hulgas annaks ülevaate kaitseministeeriumi asekantslerite tööst ja annaks aluse teha vajaduse korral muudatusi. Seda, et kaitseministeeriumis toimuvale peaks põhjalikuma pilgu heitma, oli komisjon arutanud juba kevadest saadik.

Komisjoni liige Kristo Enn Vaga – samuti reformierakondlane – oli septembris aga idee vastu, viidates võimude lahususe printsiibile, mis ütleb, et riigikogu tegeleb seadusandlusega ja valitsus täidesaatva võimuga ehk ministrid ministeeriumite juhtimisega. „Ma arvan, et nii võiks ka jätkuda, pole meie asi käivitada ministeeriumi juhtimise auditit,“ sõnas Vaga toona.

Kiili konflikti võimude lahususe printsiibiga ei näe. „Meie [komisjoni] raport ei tee ettekirjutusi, meie anname hinnanguid. See, mida sellega hakkab peale minister, on tema teha,“ rääkis ta.

„Kelle huvides see on? Igal juhul mitte Eesti huvides. Kes on selle spinnimise taga ja mis on selle eesmärk?“ küsis Stoicescu istungil.

Stoicescu märkis oma avalduses, et Kiili peaks esitama komisjonile kirjaliku kokkuvõtte raporti kavandatavast sisust ja eesmärkidest. Ta lisas, et raportis peab järgima põhiseaduslikku võimude lahususe ja tasakaalustatuse printsiipi.

Peaminister Kristen Michali (Reformierakond) sõnul ei ole aruannete tegemine tavapäratu, kuid ministeeriumi siseelu niimoodi komisjon uurima ei peaks. Tema soovitus on teha ülevaateid ja raporteid, mis on Eesti inimestele olulised. Michal ei pea oluliseks arutelu, kes kelle kohta auditit teeb, kuid ütleb, et see võimalus ja vabadus komisjonil on.