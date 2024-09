Riigikaitsekomisjon kutsub kaitseministeeriumi asekantslerid „vaibale“? Raimond Kaljulaid: meil polegi vaipa

Mis juhtus? Teisipäeval otsustati riigikaitsekomisjoni istungil, et komisjon võtab ette riigikaitse raporti koostamise. Seejärel hakkas poliit- ja ametnike ringkondades levima jutt, et riigikaitsekomisjon kavatseb kontrollida, kui pädevad on kaitseministeeriumi asekantslerid, ja selleks kutsutakse nad „vaibale“. Kaitseministeeriumis on neli asekantslerit, kelle kohta väidetakse poliitkuluaarides, et nad olid ministeeriumi endise kantsleri Kusti Salmi meeskond. Terava keelega Salmi ei seedinud riigikaitsekomisjon, ka tema lahkumine kaitseminister Hanno Pevkuri alt polnud sõbralik. Nüüd arutletaksegi, et asekantslerite töö kohta tehtav raport annaks hea aluse nende tööd kritiseerida ja vajaduse korral inimesi välja vahetada.