Riik investeerib nõudepõhisesse ühistransporti. Põhja-Eesti ühistranspordijuht: sinna ei peaks küll meeletult miljoneid matma

Saaremaal alustas nõudepõhine ühistransport juba selle aasta aprillis ja sealne pilootprojekt on Hartmani sõnul end väga hästi ära tõestanud. Nõudepõhine transport tekitati Saaremaale selleks, et vältida busside tühjana sõitmist ja anda eraklikemates paikades elavatele inimestele rohkem võimalusi liikumiseks.

Tänasel päeval toimib see nii, et inimene helistab infokeskusesse ja ütleb, millal ja kuhu ta liikuda soovib. Kui aga reisijaid pole, siis buss ka ei sõida. Näiteks on Saaremaal Sõrve sääre poole peal olev Läätsa peatus saanud punktiks, kus tehakse edasised otsused - kas edasistest peatustest on veel inimesi tarvis peale korjata või saab keerata otsa tagasi linna poole.