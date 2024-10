VIDEO ja BLOGI | Valitsuse sõnul ei ole riigikaitsekomisjoni asi ministeeriumite siseelu ja juhtimise kohta uurida

Delfi kirjutas septembris, et riigikogu riigikaitsekomisjon võtab ette ja koostab riigikaitse raporti, mis annaks ka hea ülevaate kaitseministeeriumi asekantslerite töödest ning vajaduse korral võimaluse olukorda kritiseerida. Riigikaitsekomisjonis on juba pikemat aega arutletud, et kaitseministeeriumis toimuvale peaks põhjalikuma pilgu heitma. Nüüd, sügisel võttis teema komisjonis taas üles Meelis Kiili, kes on ka raporti koostamise enda peale võtnud.

Kristo Enn Vaga (Reformierakond) viitas Delfiga suheldes võimude lahususe printsiibile, mis ütleb, et riigikogu tegeleb seadusandlusega ja valitsus täidesaatva võimuga ehk ministrid ministeeriumite juhtimisega. „Ma arvan, et nii võiks ka jätkuda, pole meie asi käivitada ministeeriumi juhtimise auditit,“ ütles ta.

Delfi küsis, tuginedes riigikaitsekomisjonis tekkinud erimeelsustele, avalikus voorus kõikidelt ministritelt, kas siis kaitseministeeriumis peaks tegema juhtimisauditi või mitte. Lisaks uuris Delfi, tuginedes Kristo Enn Vagale, et kui teha kaitseministeeriumis juhtimisaudit, võib-olla tuleks teha ka riigikaitsekomisjonis juhtimisaudit.

Komisjon uurib ministeeriumite siseelu

„Paistab üks suurem auditite pillerkaar tulemas,“ ütles Michal selle peale. „Maksufestival just lõppes, nüüd algab auditifestival,“ naljatles ta.

Michali sõnul ei ole raportite tegemine tavapäratu, kuid ministeeriumi siseelu niimoodi komisjon uurima ei peaks. Tema soovitus on teha ülevaateid ja raporteid, mis on Eesti inimestele olulised. Michal ei pea oluliseks arutelu, kes kelle kohta auditit teeb, kuid ütleb, et see võimalus ja vabadus komisjonil on.

Peaministri sõnul tuleks etteheidete korral kutsuda minister riigikogusse välja arupärimisele ning siis küsida kõik küsimused ära, mitte auditeid sellest koostada. „See on ministri ja kantselei pädevus,“ ütles ta.