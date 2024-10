VASTULAUSE | Kes omab turbasektorist selget ülevaadet: kas riik või Delfi?

Kohalikud tootjad kasutavad ressurssi heaperemehelikult

Tuleb ka märkida, et vastavad kohustuslikud mõõdistused on ettevõtete jaoks kulukad, tegemist on mitmekümnetuhandelise väljaminekuga. Pärast artiklit, mis seadis kahtluse alla kohaliku turbasektori läbipaistvuse, võttis meiega ühendust näiteks Van der Knaap Eesti, kes tellis antud uuringu 2017. aastal. Uuringus ilmnes hoopis, et ettevõte on oma kaevandatud koguseid üle deklareerinud, mille alusel muudeti ettevõtte loa mahte. Tegemist on vaid ühe näitega sellest, kuidas kohalikud ettevõtted käivad väärtusliku ressursiga ümber heaperemehelikult ja läbipaistvalt. Kasutades vastulause võimalust, toome avalikkuse ette ka valdkonna positiivseid näiteid.

Turba varu ja kaevandamise mahtusid valdkonna spetsiifikast tulenevalt ei ole võimalik enam täpsemalt, kui seda praegu tehakse, mõõta. Seda põhjusel, et turvas on orgaaniline materjal, mis on pidevas muutumises. Näiteks looduslikus rabas kasvab see pealtpoolt, aga samal ajal laguneb alt poolt. Üheaegselt toimub kasv ja vajumine. Samamoodi tootmisalal, kus allpool olev turbakiht jätkab lagunemist, muutudes vähelagunenud turbast hästilagunenuks, mis omakorda toob kaasa turba kokkuvajumise. Liigniisketel perioodidel võib see samamoodi kerkida. Turvas on nagu švamm, mis vastavalt vee olemasolule kas paisub või tõmbub kokku. Muutused aga on nii väikesed, et tavapärast karjääride kontrollmõõdistust turbamaardlates kasutada ei saa.