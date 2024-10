Andmed näitavad: Eestis kaevandatakse palju vähem turvast kui eksporditakse

Kui vaadata aastate 2007–2022 ametlikke andmeid sellest, kui palju on Eestis turvast kaevandatud, kui palju imporditud ja kui palju samal ajal põletatud, näeme, et turvast jääb ekspordiks järele tunduvalt vähem, kui seda on samal ajal andmete järgi eksporditud. Aastate lõikes võiks seda küll selgitada heade või halbade kaevandustingimustega, turba pikemalt laos hoidmisega jne, kuid statistika kõneleb, et seletamatud vahed nende masside vahel on suured olnud juba pikemat aega.