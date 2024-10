Tõrgetega EISi tuleb veel arendada ja taluda paar aastat

Ministeeriumi sõnul on EIS alates kevadest toiminud suuremate viperusteta ja olnud kõrgendatud tähelepanu all. Hiljuti korraldati ka raamhange täiesti uue EISi arenduspartneri leidmiseks. „Septembris laekunud pakkumised on hetkel hindamisfaasis ning uue EISi kasutuselevõtt toimub eeldatavalt 2026. aastal. Seni tuleb aga hoida üleval ja arendada ka olemasolevat EISi,“ rääkis Delfile ministeeriumi varaküsimuste asekantsler Henry Kattago

„Kuna tegemist on vana tehnilise süsteemiga, siis paraku ei saa välistada, et tõrkeid üldse ei teki,“ ütles Kattago. „Juhtub ka seada, et EIS ise on töökorras, kuid alt veavad teised tehnilised süsteemid, mis EISi käitlemiseks vajalikud.“