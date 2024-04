Haridusminister tehnilistest probleemidest: me pole veel valmis selleks, et riigieksamid toimuvad veebis

Kallas selgitas, et EIS ei ole tegelikult ehitatud sisseastumiskatsete tegemiseks, kuigi seda on ka varem selliste testide tegemiseks kasutatud. „Kuna seda koormustesti sellele funktsionaalsusele ei tehtud, siis läks nii, nagu läks. Ja õppetund on tegelikult see, et EISi ei saa kasutada sisseastumiskatseteks sellepärast, et riskid, et EIS mingil hetkel ei tööta, on lihtsalt liiga suured, sest ta ei ole selleks ehitatud.“