Politoloog sotside langevast toetusest: jõudsid tasemele, kus nad peaksidki olema

Toomla sõnul hakkas pärast Kristen Michali (Reformierakond) peaministriks saamist poliitika-aasta taas pihta ning Reformierakond hakkas aktiivsemalt tegutsema. Just see tõi politoloogi hinnangul kaasa ka sotside reitingu languse. „4-5 protsendipunktiline langus väga katastroofi veel ei kuuluta, tasub oodata, kas langus jätkub ja kui kaua ning kuhu,“ rääkis politoloog.

Toomla sõnul on 10% toetus sotside puhul tavaline tase ning see ei kuuluta erakonna lõppu. „Nad vahepeal nautisid veidi paremat positsiooni, aga nüüd nad hakkavad jõudma tagasi sinna tasemele, kus nad olema peaksidki,“ leidis Toomla. Tema sõnul ei tasu ka unustada, et järgmised parlamendivalimised toimuvad alles kahe ja poole aasta pärast, mistõttu reitingud praegu veel kaalukat rolli ei oma.

Politoloogi sõnul võib erakonna reitingu languses süüdistada veidi ka sotside endi poliitilisi tegemisi ning eelarvet, kuid seda ainult poole protsendipunkti võrra. „Vaatame mis riigikogus eelarvega saab ja muutuma hakkab, kas sotsidele olulised probleemid saavad veel kannatada või toovad hoopis plusspunkte või ei juhtu midagi, ka see on võimalik,“ rääkis Toomla. Ta lisas, et ka kärped on sotside mainet veidi alla tõmmanud.

Toomla hinnangul ei tasu erakonnal aga langeva reitingu pärast muret tunda, vaid lihtsalt vaadata, et järgmisel aastal toimuvatel KOV valimistel see liiga madalaks ei kukuks. „Praegu võiks oletada, et kuni eelarve vastuvõtmiseni võib reiting veel langeda, aga kui see saab vastu võetud, siis need vaidlused ja süüdistused vajuvad ära ja sealt võib siis ka sotside positsioon hakata mõnevõrra paranema.“

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal on näha, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus on viimase viie nädalaga langenud viie protsendipunkti võrra ning see langus on kukutanud nad reitingutabelis teiselt kohalt viiendaks.