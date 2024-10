Erakondade reitingud: Keskerakond ja EKRE möödusid sotsidest

Liidrikohal oleva Isamaa ja teisel kohal oleva Reformierakonna toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud. Populaarsuselt kolmas erakond on viimaste tulemuste põhjal Keskerakond.

Praktiliselt võrdse toetusega järgnevad Keskerakonnale EKRE (13%) ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond (12,7%). Sotside toetus on viimase viie nädalaga langenud 5 protsendipunkti võrra ning see langus on kukutanud nad reitingutabelis teiselt kohalt viiendaks.