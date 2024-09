Tallinn alustab haridustöötajate palga- ja töötingimuste läbirääkimisi

Jašin tõdeb, et haridusministri juhtimisel toimuvate haridusleppe läbirääkimiste eesmärgid on väga ambitsioonikad, need aitavad leevendada õpetajate puudust ja vähendada nende ülekoormust. „Leppega on kaetud mitmed haridusvaldkonna olulised küsimused, ja nende saavutamine on võimalik vaid siis, kui riik ja jõukamad omavalitsused panustavad ühiselt“, ütles abilinnapea.