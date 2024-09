Reemo Voltri: õpetajate palga arutelu läks halvasti, alampalk ei tõuse

Delfi on varem kirjutanud, et EHL-i esimees Reemo Voltri lootis HTM-i ennustustest hoolimata, et järgmisel aastal õpetajate palk siiski tõuseb. „Halvasti läks. Paraku tuleb tunnistada, et järgmiseks aastaks õpetajate töötasu alammäär langeb võrreldes Eesti keskmise palgaga juba teist aastat järjest. See meile rõõmu ei tee ning annab ebamõistliku signaali ka noortele ja tulevastele õpetajatele, et selles ametis on keeruline väärikat palka saada,“ lausus ta.