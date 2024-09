Eduard Odinets: oleks tervemõistuslik, kui riikliku lepitaja reformi arutatakse ühise laua taga, mitte kirju vahetades

„Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on esitanud kooskõlastamiseks kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise eelnõu, mis näeb ette riikliku lepitaja institutsiooni reformi,“ ütles Odinets. „See on tekitanud tööturu osapooltes teravaid reaktsioone. Töötajate ja tööandjate esindusorganisatsioonide kõrval on jõuliselt sõna võtnud ka õiguskantsler ja riiklik lepitaja.“

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium plaanib anda riikliku lepitaja ülesanded üle õiguskantslerile

„Kui riikliku lepitaja kantseleis töötab kokku kolm inimest, siis õiguskantsleri kantselei on oluliselt võimekam – näiteks on seal ettevõtluskeskkonna ja sotsiaalsete õiguste spetsialistid, kes saavad pakkuda suuremat tuge ka keerulisemate töövaidluste puhul. Lisaks on lepitamist vajavaid töötülisid vähe, mistõttu pole mõistlik pidada üleval dubleerivaid asutusi,“ selgitas Keldo.

Õiguskantsleri ja riikliku lepitaja funktsioonides on olulisi sarnasusi, sh on mõlema puhul tegu rangelt apoliitilise ja sõltumatu institutsiooniga. Õiguskantsleri ülesanne on seista selle eest, et Eestis kehtivad seadused on kooskõlas põhiseadusega ning et siinsete inimeste põhiõigused ja vabadused on kaitstud. Ühinemisvabadus, sh õigus pidada kollektiivläbirääkimisi ja sõlmida kollektiivlepinguid töötingimuste osas, on üks põhiõigustest ja vabadustest, mille tagamisel on oluline roll nii õiguskantsleril kui riiklikul lepitajal.