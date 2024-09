Õiguskantsler: riikliku lepitaja ülesannete üleandmine võib kaasa tuua rollikonflikti

Ka riiklik lepitaja ei poolda kavandatavat eelnõu

Sellise tulemuse annavad eelnõus kavandatud kaks põhimõttelist muudatust: esiteks jäetakse tööturu osalisi esindavad tööandjate ühendused ja ametiühingud ilma õigusest leppida kokku riikliku lepitaja kandidaat ning teiseks kaotatakse riikliku lepitaja pädevusnõue. Kõik see hävitab usalduse lepitusmenetluse vastu. Samuti annab see tunnistust, et eelnõu algataja ei tea või ei saa aru, et kollektiivse töötüli olemus on huvide konflikt, mitte õigusvaidlus, tõdeb riikliku lepitaja kantselei täna majandusministeeriumile saadetud kirjas.