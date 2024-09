Riigikogu Eesti-Iisraeli parlamendirühm taunib Eesti tegevust ÜROs: oleme kindlalt vastu sellisele kursimuutusele Eesti välispoliitikas

„On kummaline kuulda välisminister Margus Tsahkna väiteid, et „meie poolthääl resolutsioonile ei muuda meie kindlat seisukohta, et Iisraelil on võõrandamatu õigus enesekaitsele ja et Hamasi näol on tegemist terroristliku organisatsiooniga, mille tegevus tuleb igati hukka mõista. Kuna need elemendid pole resolutsiooni tekstis piisavalt kajastatud, rõhutame oma hääletust selgitavas deklaratsioonis vajadust võtta arvesse ka Iisraeli legitiimseid julgeolekuhuve.“ Esiteks, mainitud resolutsiooni poolt hääletamine on juba iseenesest vähemalt osaline seisukoha muutus. Teiseks, kui Eesti riigile olulised „elemendid“ ei olnud ministri sõnul resolutsiooni tekstis piisavalt kajastatud, kas poleks sel juhul palju loogilisem ja õigem resolutsiooni sellisel kujul mitte toetada?“ küsitakse avalduses.