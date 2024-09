Eesti toetas ÜRO Peaassambleel üleskutset Palestiina okupeerimine lõpetada

„Reeglitel põhinev maailmakord on Eesti jaoks ülimalt oluline ja oleme veendunud, et rahvusvaheline õigus peab kehtima kõigile ÜRO liikmesriikidele,“ ütles välisminister Margus Tsahkna. Ta lisas, et hääletusotsuse langetamisel oli oluline, et Põhjala ja Balti riikide enamus hääletas resolutsiooni poolt.

„Meie poolthääl resolutsioonile ei muuda meie kindlat seisukohta, et Iisraelil on võõrandamatu õigus enesekaitsele ja et Hamasi näol on tegemist terroristliku organisatsiooniga, mille tegevus tuleb igati hukka mõista,“ rõhutas Tsahkna. „Kuna need elemendid pole resolutsiooni tekstis piisavalt kajastatud, rõhutame oma hääletust selgitavas deklaratsioonis vajadust võtta arvesse ka Iisraeli legitiimseid julgeolekuhuve.“