VIDEO | Tuleb siiski kasumimaks? Kallas: varamaksu puhul on küsimusi rohkem kui vastuseid

Siseminister Lauri Läänemets kinnitas enne kabinetinõupidamise algust Delfile, et valitsus võib tõepoolest varamaksu asemel kasumimaksu kehtestada. „Väga palju argumente on selle poolt, mis me algselt plaaninud oleme,“ sõnas ta. Läänemets selgitas, et tema hinnangul on õiglasem maksustada ettevõtjaid, kes maksu tasuda jõuavad, mitte inimesi, kel eelarves raha ei ole ning kel tuleb maksu tasumiseks võib-olla laenu võtta.

Läänemetsa sõnul on tänasel nõupidamisel peamine arutelupunkt laiapindsed kaitsekulutused ning 1,6 miljardit eurot, mida kaitsevägi laskemoona ostmise jaoks vajab.

Haridusminister Kristina Kallase sõnul on väga sümpaatne, et ettevõtjad maksustamise aruteluga liitusid ning ise variante välja pakkusid. „Aga me vaatasime mõjuanalüüse ja varamaksu puhul on küsimusi rohkem kui vastuseid,“ nentis Kallas. Lisaks kontrollitakse tema sõnul täna valitsuskabinetis üle kogu riigieelarve seis.

Peaminister Kristen Michal sõnas esmaspäeval Delfile, et erakondade esimehed arutasid enne kabinetinõupidamist läbi kärped ja nende ajastuse. „Planeerisime kasvavate julgeolekukulude katmist ning uue lahingmoona ostmise plaane ja ajastust. Samuti plaane laia julgeoleku kulude katmisel, eeskätt siseturvalisuses,“ märkis ta.

Michali sõnul teeb valitsus teisipäeval otsuse, milline saab olema julgeolekukulude katmiseks vajalik julgeolekumaks ning kuidas riigieelarve korda teha. „Oluline on kindlasti, et sel aastal teeme otsused ette järgmiseks neljaks aastaks, ning 2027. aastani on seejärel maksurahu,“ lisas ta.

Millal ettevõtjatele kehtestatud maks selgub? Kristina Kallas ütles Delfile esmaspäeval, et kabinetinõupidamisel istutakse ja arutatakse nii kaua, kui vaja. „Me oleme nüüd kolm nädalat avalikkuse ees seda diskussiooni pidanud. Kõik variandid on laual olnud ettevõtete maksu osas. Meil ei ole seda enam kuhugi edasi lükata, meil on riigieelarve järgmise nädala lõpus vaja parlamendile ära saata,“ rääkis Kallas.