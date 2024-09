Valitsus paneb teisipäeval paika julgeolekumaksu detailid

Michali sõnul teeb valitsus teisipäeval otsuse, milline saab olema julgeolekukulude katmiseks vajalik julgeolekumaks ning kuidas riigieelarve korda teha. „Oluline on kindlasti, et sel aastal teeme otsused ette järgmiseks neljaks aastaks, ning 2027. aastani on seejärel maksurahu,“ lisas ta.

Kõige suurem küsimärk hõljub tõenäoliselt ettevõtete maksustamise kohal. „Sotside vaade laua taga oli, et me ikkagi oleme sama meelt, mida ettevõtjad oma kirjas välja ütlesid. Et kui on võimalik, tuleks seda rikkust, mis koondub järjest vähemate kätte, rohkem maksustada ja seda aitab kasumimaks rohkem teha. Ja selle teine loogika on, et seal ei maksustata jõukaks saamist, vaid olemist,“ märkis Läänemets.