DELFI UKRAINAS | Boris Johnson: ma ei usu, et Trump tahaks olla president, kes lubab Putinil võita

Delfile antud intervjuus väljendas ekspeaminister veendumust, et olenemata USA järgmise presidendi isikust hakkab too igal juhul ajama poliitikat lääne väärtuste, demokraatia ja vabaduse kaitseks. Johnsoni sõnul on need põhimõtted USA iga juhi prioriteet ja nende hulgas ka presidendikandidaat Donald Trumpi oma.